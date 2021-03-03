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При пожаре в расселенном бараке Новомосковска пострадал человек
Фото МЧС.

При пожаре в расселенном бараке Новомосковска пострадал человек

В ночь на 3 марта загорелась одна из квартир барака на улице Маяковского.

Сообщение о пожаре поступило на путь диспетчера в 1.34. На место выехали четыре пожарных расчета и автоколенчатый подъемник для работы на верхних этажах здания. Открытое горение удалось ликвидировать в 2.15.
 
По данным МЧС, при пожаре пострадал 70-летний мужчина. Он получил ожог бедра. Квартира выгорела по всей площади. 
 
Причина пожара устанавливается.
 
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