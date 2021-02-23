В Туле инспекторы ГИБДД наказали автохама на Audi
На водителя составили протокол за проезд на красный сигнал светофора.
Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя Audi, который нарушил Правила дорожного движения на Одоевском шоссе. Напомним, видео нарушения в редакцию Myslo прислали очевидцы.
Автохам объехал скопившиеся перед светофором автомобили, пропустил пешехода и на красный поехал дальше.
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, на 39-летнего водителя составлен административный протокол по ст. 12.12 КоАП РФ (Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика).
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Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
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