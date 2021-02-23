Фото Myslo.
К созданию снеговика-гиганта на Казанской набережной приступил тульский скульптор
Снежную скульптуру планируют завершить к 28 февраля.
Тульский скульптор Сергей Бобков приступил к созданию образа огромного снеговика, который установлен на Казанской набережной. Из большого сугроба уже вырисовывается милая мордашка.
Высота снеговика-гиганта составляет 10 метров. Для возведения скульптуры поэтапно устанавливали специальные каркасы, которые плотно заполняли снежной массой. Для этого понадобилось 40 тонн снега.
Тульского снеговика утеплят шапкой-ушанкой и «выдадут» гармонь.
Напомним, скульптуру возводят ко Дню снеговика, который отмечается в России 28 февраля.
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