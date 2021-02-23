К созданию снеговика-гиганта на Казанской набережной приступил тульский скульптор

Фото Myslo.

Тульский скульптор Сергей Бобков приступил к созданию образа огромного снеговика, который установлен на Казанской набережной. Из большого сугроба уже вырисовывается милая мордашка.

Высота снеговика-гиганта составляет 10 метров. Для возведения скульптуры поэтапно устанавливали специальные каркасы, которые плотно заполняли снежной массой. Для этого понадобилось 40 тонн снега.

Тульского снеговика утеплят шапкой-ушанкой и «выдадут» гармонь.

Напомним, скульптуру возводят ко Дню снеговика, который отмечается в России 28 февраля.