Сегодня, 23 февраля, в честь Дня защитника Отечества в Туле прогремит праздничный салют. Он будет произведен 30 холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверков.

По традиции салют запустят в 21.00 на набережной Упы со стороны Пролетарского моста.

Отметим, что также салюты прогремят в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Москве, в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

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Обратите внимание, что из-за праздничного салюта в Туле запрещена остановка, стоянка и ограничено движение всех транспортных средств с 8.00 до 22.00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».