Медкомплекс за 550 млн рублей: почему в Узловой продают здание бывшей поликлиники?

На «Авито» появилось объявление о продаже больничного комплекса в Узловой на ул. Чкалова за 550 миллионов рублей. Ранее в здании размещалась городская поликлиника.

Автор объявления, который представился специалистом по аренде, рассказал корреспонденту Myslo, что комплекс принадлежит Узловскому машзаводу. Арендатор — Узловская районная больница — переехал из здания еще в 2018 году.

Такую огромную территорию заводу содержать невыгодно — необходимо оплачивать коммунальные платежи, земельный налог, налог на имущество и пр. На вопрос, какая сумма выходит в месяц, специалист затруднился ответить.

– Хотели бы, чтобы в этом здании разместился медицинский центр или госпиталь. Оно находится рядом с городом, это удобно. К тому же сохранилась вся инфраструктура.

Напомним, на продажу выставлены больничный комплекс общей площадью 40 243 квадратных метра, основное строение медсанчасти с пристройкой и подвалом — 6727, 4 кв. м, пищеблок с подвалом и инфекционный корпус.

Здания построены в 1984 году, имеются шесть лифтов и все необходимые коммуникации, сделан капремонт. В минздраве Тульской области редакции Myslo рассказали, что медицинская помощь жителям Узловой оказывается в полном объеме по следующим адресам: ул. Беклемищева, д. 308-А (Узловская районная больница), квартал 50 лет Октября, д. 9 (кабинет врача-терапевта).