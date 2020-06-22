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Убили с особой жестокостью: завершено расследование гибели молодой женщины под Ясногорском
Фото: соцсети.

Убили с особой жестокостью: завершено расследование гибели молодой женщины под Ясногорском

По версии следствия, двое мужчин несколько часов возили свою жертву в багажнике автомобиля.

Зампрокурора области утвердил обвинительное заключение в отношении 29-летнего туляка и его 26-летнего подельника. Мужчин обвиняют в убийстве с особой жестокостью, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
 
По версии следствия, преступление было совершено 26 августа прошлого года. 
 
«В период с 17 часов до 23 часов 50 минут сожитель 26-летней потерпевшей и его знакомый перевозили последнюю в багажнике легкового автомобиля по территории Ясногорского района Тульской области, подвергая ее избиениям», – сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области. 
 
Недалеко от деревни Череуга в Ясногорском районе мужчины причинили молодой женщине несовместимые с жизнь повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия.
 
Сейчас обвиняемые находятся под стражей.
 
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Myslo удалось выяснить некоторые неофициальные подробности случившегося. По одной из версий, Наталья И. рассталась со своим сожителем. При этом мужчина заявил ей, что она никому не нужна, «еще, мол, побегаешь за мной».
Женщина в ответ опубликовала на своей страничке в соцсети оскорбительный для своего бывшего кавалера статус с предложением снизить самооценку.
Через некоторое время «бывший» пригласил Наталью И. отдохнуть в компании с двумя своими приятелями и заодно обсудить перспективу дальнейших отношений.
 
 
Предполагалось, что после некоторого количества выпитого мужчина попытался силой овладеть женщиной, но у него ничего не получилось. По этому поводу Наталья отпустила едкое замечание. Мужчина набросился на нее с кулаками. Затем к избиению присоединился его друг, а вот третий знакомый решил уйти, оставив жертву наедине с двумя озверевшими от спиртного мужчинами.
 
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:00 +1
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Место
Тульская областьЯсногорский район

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