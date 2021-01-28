В Тульской области грузовик сбил двух фельдшеров скорой, приехавших на ДТП

Сегодня, 28 января, на 213-м км автодороги Дон произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 02.45 водитель автомобиля «Ивеко» совершил наезд на двух женщин-медиков, которые находились на этом участке дороги для возможного оказания помощи участникам другого ДТП: в 01.50 там грузовик «Ман» врезался в препятствие.

45-летняя и 62-летняя женщины после происшествия были доставлены в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают детали и обстоятельства аварии.