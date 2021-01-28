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В Тульской области грузовик сбил двух фельдшеров скорой, приехавших на ДТП

В Тульской области грузовик сбил двух фельдшеров скорой, приехавших на ДТП

Сейчас женщины находятся в больнице.

Сегодня, 28 января, на 213-м км автодороги Дон произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция. 
 
В 02.45 водитель автомобиля «Ивеко» совершил наезд на двух женщин-медиков, которые находились на этом участке дороги для возможного оказания помощи участникам другого ДТП: в 01.50 там грузовик «Ман» врезался в препятствие.
 
45-летняя и 62-летняя женщины после происшествия были доставлены в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают детали и обстоятельства аварии. 
 
 
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 10:35 0
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