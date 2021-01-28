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Должники получат уведомления об ограничении подачи электроэнергии в квитанциях за свет

Должники получат уведомления об ограничении подачи электроэнергии в квитанциях за свет

«ТНС энерго Тула» переходит на новую форму уведомления об отключении электроэнергии абонентам-должникам.

Информация о наличии долга и дате прекращения электроснабжения в случае неоплаты, будет размещена в нижней части январской квитанции за электроэнергию (ранее для этого использовались отдельные извещения). Уже в начале февраля такие платежные документы получат более 7,5 тысяч жителей — должников Тулы и области.

Данная мера вызвана ростом дебиторской задолженности граждан потребителей. В настоящее время долги населения региона за потребленную электроэнергию приблизились к сумме 600 млн рублей.

«ТНС энерго Тула» рекомендует своим клиентам ответственно отнестись к предупреждению и погасить задолженность в полном объеме. В случае неоплаты, электроснабжение будет приостановлено по истечении 20 дней с даты направления платежного документа. Кроме того, в случае отключения от электроснабжения жилого помещения, согласно действующего российского законодательства, потребитель обязан будет не только оплатить долг, но и возместить расходы по приостановлению и возобновлению предоставления коммунальной услуги.

В случае невозможности внесения всей суммы долга сразу, потребителю необходимо обратиться в центры обслуживания «ТНС энерго Тула» для решения вопроса реструктуризации задолженности.

Энергосбытовая компания призывает потребителей не накапливать долги и не откладывать сроки оплаты за потребленную электроэнергию — сумма долга со временем увеличивается, становится значительной, и даже небольшая сумма спустя несколько месяцев может стать весомой нагрузкой на семейный бюджет.

Оплатить счет без комиссии возможно любым удобным для вас способом:

  • без регистрации на сайте tns-e.ru;
  • с регистрацией в личном кабинете или в мобильном приложении «ТНС энерго»;
  • через онлайн-приложения Сбербанка и других партнеров компании.

Клиенты компании, у которых нет возможности оплачивать счета онлайн, по-прежнему могут совершить платеж без комиссии в Центрах обслуживания клиентов «ТНС энерго Тула», через кассы в отделениях Почты России, кассы Сбербанка и других банков-партнеров и платежных агентов.

Убедительно просим Вас своевременно производить оплату и передавать показания приборов учета!

Телефон горячей линии «ТНС энерго Тула» 8 (4872) 52-34-10.

Вот как будет выглядеть квитанция:

Справка о компании

АО «ТНС энерго Тула» — гарантирующий поставщик электроэнергии, обслуживающий потребителей г. Тулы и Тульской области, входит в структуру одного из крупнейших российских энергосбытовых холдингов — Группу компаний «ТНС энерго». АО «ТНС энерго Тула» обслуживает более 707 тыс. физических и 16,6 тыс. юридических лиц. Объем реализованной электроэнергии в 2019 году составил 5,5 млрд кВтч.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2019 года составил 64,1 млрд кВт*ч.

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