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Туляк стал призером Кубка России по тяжелой атлетике

Туляк стал призером Кубка России по тяжелой атлетике

Иван Неляпенко выиграл бронзовую медаль.

С 25 января по 1 февраля в Старом Осколе проходит Кубок России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин.
 
В соревнованиях принимают участие и тульские спортсмены. Иван Неляпенко в первый день соревнований завоевал бронзовую медаль в весовой категории 55 кг.
 
В упражнении «рывок» Иван поднял вес 99 кг, во втором упражнении «толчок» спортсмен справился с весом 118 кг, завершив выступление с суммой двоеборья 217 кг.
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