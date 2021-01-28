Туляк стал призером Кубка России по тяжелой атлетике

С 25 января по 1 февраля в Старом Осколе проходит Кубок России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин.

В соревнованиях принимают участие и тульские спортсмены. Иван Неляпенко в первый день соревнований завоевал бронзовую медаль в весовой категории 55 кг.

В упражнении «рывок» Иван поднял вес 99 кг, во втором упражнении «толчок» спортсмен справился с весом 118 кг, завершив выступление с суммой двоеборья 217 кг.