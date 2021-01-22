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Смертельное отравление угарным газом в Туле: в офисе УК проходят обыски
Сотрудники правоохранительных органов изымают всю документацию, которая может помочь установить обстоятельства трагедии.
В офисе управляющей компании, обслуживающей дом № 54 на Красноармейском проспекте, в одной из квартир которого отравились угарным газом 19-летние парень и девушка, проходят обыски.
Сотрудники правоохранительных органов изымают всю документацию, которая поможет прояснить картину происшествия и выяснить причины трагедии.
Напомним, по факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение смерти двум и более лицам».
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