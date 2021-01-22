Проект «Добрые крышечки» снова в деле: где в Туле сдать вторсырье

23 января в 12.00 состоится первый в новом, 2021 году глобальный сбор вторсырья, организатором которого выступает тульское отделение ЭКА.

На акции можно будет сдать на переработку:

пластиковые крышечки;

пластик с маркировкой 2, 4 и 5;

пэт-бутылки;

алюминий и жесть;

макулатуру;

электрохлам (всё, что заряжается от розетки и работает на батарейках);

пластиковые карты;

фломастеры, ручки;

пластиковые трубочки;

пластиковые зубные щетки;

алюминиевые обертки;

батарейки.

Помимо глобального сбора на акции пройдет сортировка крышечек, на которой очень нужны помощники.

По всем вопросам обращаться к координатору проекта Екатерине Маленичевой (+7-999-796-67-43). Место сбора: автостоянка «Ликерки Лофт» (Тула, пр. Ленина, 85).