Проект «Добрые крышечки» снова в деле: где в Туле сдать вторсырье
23 января в 12.00 состоится первый в новом, 2021 году глобальный сбор вторсырья, организатором которого выступает тульское отделение ЭКА.
На акции можно будет сдать на переработку:
- пластиковые крышечки;
- пластик с маркировкой 2, 4 и 5;
- пэт-бутылки;
- алюминий и жесть;
- макулатуру;
- электрохлам (всё, что заряжается от розетки и работает на батарейках);
- пластиковые карты;
- фломастеры, ручки;
- пластиковые трубочки;
- пластиковые зубные щетки;
- алюминиевые обертки;
- батарейки.
Помимо глобального сбора на акции пройдет сортировка крышечек, на которой очень нужны помощники.
По всем вопросам обращаться к координатору проекта Екатерине Маленичевой (+7-999-796-67-43). Место сбора: автостоянка «Ликерки Лофт» (Тула, пр. Ленина, 85).
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