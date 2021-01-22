новости
новости
Регистрация
Проект «Добрые крышечки» снова в деле: где в Туле сдать вторсырье

Проект «Добрые крышечки» снова в деле: где в Туле сдать вторсырье

23 января в 12.00 состоится первый в новом, 2021 году глобальный сбор вторсырья, организатором которого выступает тульское отделение ЭКА.

На акции можно будет сдать на переработку:

  • пластиковые крышечки;
  • пластик с маркировкой 2, 4 и 5;
  • пэт-бутылки;
  • алюминий и жесть;
  • макулатуру;
  • электрохлам (всё, что заряжается от розетки и работает на батарейках);
  • пластиковые карты;
  • фломастеры, ручки;
  • пластиковые трубочки;
  • пластиковые зубные щетки;
  • алюминиевые обертки;
  • батарейки.

Помимо глобального сбора на акции пройдет сортировка крышечек, на которой очень нужны помощники.

По всем вопросам обращаться к координатору проекта Екатерине Маленичевой (+7-999-796-67-43). Место сбора: автостоянка «Ликерки Лофт» (Тула, пр. Ленина, 85).

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 17:40 +3
Другие статьи по темам
Событие
сбордобрые крышечкимакулатурахламэкология
Люди
Екатерина Маленичева
Место
ТулаЛикерка Лофт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Смертельное отравление угарным газом в Туле: в офисе УК проходят обыски
Смертельное отравление угарным газом в Туле: в офисе УК проходят обыски
Где тульские студенты смогут бесплатно покататься на коньках
Где тульские студенты смогут бесплатно покататься на коньках
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.