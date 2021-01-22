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Смерть двух студентов от угарного газа в Туле: возбуждено уголовное дело

Смерть двух студентов от угарного газа в Туле: возбуждено уголовное дело

Myslo стали известны подробности трагедии.

Вчера, 21 января, в одной из квартир дома на Красноармейском проспекте были обнаружены тела 19-летних парня и девушки. Предварительная причина смерти молодых людей — отравление угарным газом.

По нашей информации, погибший парень приехал из Веневского района, девушка – из Большой Тулы. В областном центре они снимали квартиру.

Первым себя плохо почувствовал парень — у него закружилась голова, и он потерял сознание. Перепуганная девушка позвонила родственникам, рассказала о случившемся и попросила приехать. После чего перестала отвечать на звонки.

Прибывшие на место спецслужбы вскрыли дверь, а медики обнаружили тела погибших.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение смерти двум и более лицам», сообщает СУ СКР по региону.

 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 12:20 +9
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трагедияпроисшествияТулаотравление угарным газом

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