В Новомосковске ночью сожгли два микроавтобуса

Myslo пообщался с дочерью владельца одного из сгоревших автомобилей.

В ночь на 5 января в Новомосковске на ул. Орджоникидзе, 5 сгорели два микроавтобуса. Владельцы автомобилей уверены, что это поджог. Оба транспортных средства загорелись одновременно, а на капотах были обнаружены бутылки с какой-то жидкостью.

- Я проснулась в третьем часу ночи, отец сказал, что горит машина. Мы выбежали на улицу, увидели наш горящий микроавтобус, а в метрах 10 горел соседский автомобиль.

Поджог был одновременным. Один мужчина видел, как от машин в разные стороны разбежались несколько человек.

Мы начали тушить пламя, соседи помогали кто снегом, кто водой. Свой микроавтобус мы потушили, а машина соседа скорее всего уже не подлежит восстановлению, — рассказала Myslo Анастасия — дочь владельца одного из микроавтобусов.

По словам девушки, на капотах обоих автомобилей лежали бутылки с какой-то жидкостью, горлышки были обвязаны масками, тоже чем-то пропитанными.

- Я никогда не думала, что такое произойдет с моей семьей.

Говорят, что жгут машины, которые якобы возят людей в Москву или занимаются Bla-bla-car.

Но мой отец купил машину, чтобы ездить на море всей семьей. Она у нас большая, а микроавтобус подходит для таких поездок. Мне обидно и очень жалко своих родителей. Не понимаю, за что это всё. Хочу, чтобы эта история была предана огласке, и виновных наказали!

Настя говорит, что помимо этих машин сгорели еще несколько.

- Знаю, что одна из машин действительно занималась Bla-bla-car. Но это никому не дает повода жечь машины! Люди на них зарабатывали, а их сжигают просто так. И причем тут моя семья, мне непонятно.

По нашим данным, в ту ночь действительно сгорела еще одна машина на соседней улице, однако на данный момент признаков поджога не обнаружено.

Полиции предстоит установить виновных в этом происшествии. Myslo следит за развитием событий.

Кстати, подобная история случилась в прошлом году в Узловой. Тогда по городу прокатилась волна поджогов автомобилей. Подробности этой истории читайте здесь.