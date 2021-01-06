В Тульской области за сутки 201 новый случай ковида и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердился еще 201 случай коронавируса, 195 человек выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 24 066 жителей региона, 21 186 вылечились, 806 умерли.

За последние сутки в России выявлено 24 217 новых случаев коронавируса, зафиксировано 445 летальных исходов, выздоровело 23 055 человек.