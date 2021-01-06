новости
новости
Регистрация
В Тульской области за сутки 201 новый случай ковида и 10 смертей

В Тульской области за сутки 201 новый случай ковида и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердился еще 201 случай коронавируса, 195 человек выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 24 066 жителей региона, 21 186 вылечились, 806 умерли.

За последние сутки в России выявлено 24 217 новых случаев коронавируса, зафиксировано 445 летальных исходов, выздоровело 23 055 человек.

Сюжет: Коронавирус
Коронавирус: три мифа о самолечении
Жизнь Тулы и области
Коронавирус: три мифа о самолечении
сегодня, в 14:25, 23 655 -4
Оперштаб Тульской области сделал шуточные карточки о коронавирусе в СССР
Жизнь Тулы и области
Оперштаб Тульской области сделал шуточные карточки о коронавирусе в СССР
3 января, в 20:20, 146 5002 -30
За сутки в Тульской области выявили 200 новых случаев COVID-19
Жизнь Тулы и области
За сутки в Тульской области выявили 200 новых случаев COVID-19
3 января, в 11:10, 55 4714 -1
За минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 211 новых случаев коронавируса
Жизнь Тулы и области
За минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 211 новых случаев коронавируса
1 января, в 12:27, 70 4499 0
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 11:04 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске ночью сожгли два микроавтобуса
В Новомосковске ночью сожгли два микроавтобуса
В Тульском музее изобразительных искусств показали «Рождественскую историю»
В Тульском музее изобразительных искусств показали «Рождественскую историю»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.