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В январе адвокаты бесплатно проконсультируют туляков
Фото: zhek-3.ru

В январе адвокаты бесплатно проконсультируют туляков

Задать свои вопросы жители региона смогут в дистанционном формате – по телефону:

Представители тульского регионального отделения «Ассоциация юристов России» проведут телефонные консультации для жителей региона. Они состоятся 12, 19 и 26 января.

На вопросы туляков ответят члены Тульской областной адвокатской палаты. Звонки будут приниматься с 15.00 до 18.00. Телефон для предварительной записи: 8(4872)30-62-75.

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