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В Новомосковске подозреваемый в убийстве не явился в суд, испугавшись коронавируса

В Новомосковске подозреваемый в убийстве не явился в суд, испугавшись коронавируса

Заявил, что для пенсионеров продлен режим самоизоляции и он останется дома.

Сегодня, 14 декабря, в Новомосковском городском суде должны были начать рассматривать уголовное дело в отношении 66-летнего Алексея Бодрова. Мужчина обвиняется в убийстве.

Напомним, 9 мая прошлого года, обвиняемый, по версии следствия, поссорился с соседом и зарезал его. На теле потерпевшего было обнаружено 11 ножевых ударов. Подробнее об этой истории можно прочитать ЗДЕСЬ.

Спустя полгода после ареста Бодрова, статью, по которой его должны были судить, поменяли на более мягкую - «Убийство в состоянии аффекта». Мужчине изменили меру пресечения и отпустили под подписку о невыезде. 

Адвокат потерпевшего добился того, чтобы дело вновь переквалифицировали на убийство, но меру пресечения, по какой-то причине, Бодрову не поменяли.

Благодаря этому, обвиняемый сегодня не явился в суд, заявив, что боится подхватить коронавирус и поэтому он останется дома. Более того, мужчина сослался на Указ губернатора Тульской области о продлении режима самоизоляции для пенсионеров и сообщил, что не собирается его нарушать.

Суд согласился с доводами обвиняемого и постановил приостановить рассмотрение уголовного дела на неопределенный срок (до отмены режима самоизоляции для пенсионеров). 

Myslo будет следить за развитием этой истории.

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 20:18 +1
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