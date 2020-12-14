Губернаторская ёлка для юных туляков пройдёт на нескольких площадках

Фото из архива MySlo

Традиция проведения губернаторских ёлок для талантливых детей и детей-сирот в этом году сохранится. Мероприятия пройдут в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора – с соблюдением социальной дистанции и при заполняемости залов не более 30%.

Массовых интерактивов не будет, все ёлки пройдут в формате представлений. Они начнутся с 15 декабря, пока запланировано 9 мероприятий. Губернаторская ёлка для одарённых детей и творческой молодёжи пройдёт на нескольких площадках, среди которых – ремесленный двор «Добродей», Тульская областная филармония и ТЮЗ.

Также Ольга Гремякова напомнила, что массовых мероприятий в новогоднюю ночь не будет – за создание праздничной атмосферы будут отвечать украшенные здания и общественные пространства.