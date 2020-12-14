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Губернаторская ёлка для юных туляков пройдёт на нескольких площадках
Фото из архива MySlo

Губернаторская ёлка для юных туляков пройдёт на нескольких площадках

О проведении праздничных мероприятий на совещании у Алексея Дюмина рассказала зампред регионального правительства Ольга Гремякова.

Традиция проведения губернаторских ёлок для талантливых детей и детей-сирот в этом году сохранится. Мероприятия пройдут в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора – с соблюдением социальной дистанции и при заполняемости залов не более 30%.

Массовых интерактивов не будет, все ёлки пройдут в формате представлений. Они начнутся с 15 декабря, пока запланировано 9 мероприятий. Губернаторская ёлка для одарённых детей и творческой молодёжи пройдёт на нескольких площадках, среди которых – ремесленный двор «Добродей», Тульская областная филармония и ТЮЗ.

Также Ольга Гремякова напомнила, что массовых мероприятий в новогоднюю ночь не будет – за создание праздничной атмосферы будут отвечать украшенные здания и общественные пространства.

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