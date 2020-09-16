В Новомосковске убили москвича и сожгли его могилу

Разборка «по-мужски»

50-летний Игорь Штыканов жил и работал в Москве, но каждый год вместе с женой приезжал в деревню Осаново под Новомосковском на День Победы – наводил порядок на кладбище, где были похоронены его родственники.

Практически со всеми жителями деревни, где прошло детство Игоря, чета Штыкановых поддерживала приятельские отношения. Единственным, кто без всяких причин невзлюбил москвича, был его сосед Алексей Бодров.

– Я даже не могу сказать, из-за чего у нас был конфликт, – вспоминает Ирина Викторовна, вдова Игоря Штыканова. – Мы пытались наладить общение, но в ответ получали только фразы в духе: «Валите в Москву вашу, нечего вам тут делать». В итоге махнули на него рукой и продолжили жить, не обращая внимания на его желчь. В прошлом году мы, как обычно, навестили могилы дедушки и бабушки Игоря, прибрались там и, так как устали очень, около десяти вечера легли спать. Однако у Бодрова собрались гости, которые шумели и разбудили нас. Игорь поднялся, сказал, что попросит их «сбавить громкость»…

Штыканов окрикнул соседа, намекнув, что было бы неплохо свернуть гулянку. В ответ на это Бодров обматерил мужчину, а один из его гостей, Евгений Фурцев, заплетающимся языком позвал Игоря к ним во двор – разобраться «по-мужски».

– Я слышала, как они ругались, потом Игорь заглянул ко мне, сказал, что он сходит утихомирить соседа, – продолжает Ирина Викторовна. – Пыталась его остановить, предложила вызвать участкового, но муж только пожал плечами и пошел. Больше живым я Игоря не видела…

11 ножевых ранений

В гостях у Бодрова и его супруги в тот вечер было семейство Фурцевых. 65-летний Евгений, тот, что предложил Штыканову разобраться, его сын Антон, ранее работавший в полиции, и его жена Екатерина, сотрудница ОМВД России по Новомосковску. Антон, Алексей и Екатерина сидели в беседке. Драка завязалась сразу же, как только Игорь подошел к пьяной компании. Женщина попыталась ударить Штыканова по лицу, тот отмахнулся, после чего на него набросились Бодров и младший Фурцев.

– На нашем участке есть камеры видеонаблюдения, которые сняли хладнокровное убийство моего мужа, – говорит Ирина Викторовна. – Бодров и младший Фурцев вдвоем скрутили Игоря, а затем к ним прибежал вооруженный ножом Евгений. Муж пытался вырваться, но его держали, и Фурцев нанес град ударов. Потом судмедэксперты насчитали на теле Игоря 11 ножевых ранений…

Услышав крики супруга о помощи, женщина побежала во двор, набирая на мобильном 112. Соседи закрыли калитку и просто не впустили ее, заявив, что Игорь получил «за дело».

– Вероятно, они были настолько пьяны, что забыли о видеонаблюдении. Пока кто-то из них звонил в скорую, Бодров, засучив рукава, затирал следы крови прямо под камерой. Когда приехали полицейские и врачи, убийцы заявили, что Игорь сам спровоцировал конфликт, набросился на них, так что они были вынуждены защищаться…

Ожидание справедливого приговора

Следователи сразу же возбудили уголовное дело по статье «Убийство». И эта формулировка вызывает недоумение у Станислава Анисимова, адвоката потерпевших:

– В этом деле много вопросов, на которые мне не дают разумного ответа. Есть записи камер, на которых видно, как группа лиц избивает погибшего, но дело было возбуждено лишь в отношении Фурцева, который формально признал вину, но тут же заявил, что ничего не помнит, так как находился в состоянии аффекта. Алексей Бодров после случившегося берет ведро и тряпку, чтобы смыть следы крови, но следователи игнорируют этот факт. Более того, прошло полтора года, но орудие убийства так и не было найдено...

Антон Фурцев, который снимал конфликт на телефон, заявил следователям, что видео не сохранилось. А его жена, сотрудница полиции, которая, по сути, спровоцировала драку, утверждала, что вообще ничего не видела. Кстати, по нашей информации, после событий того вечера ей объявили выговор – не за то, что она несколько раз ударила потерпевшего, а за то, уехала с места происшествия, не дождавшись следственно-оперативную группу.

– Впрочем, несмотря на все ухищрения, к которым они прибегали во время следствия, нам удалось добиться того, чтобы дело было возбуждено именно по статье «Убийство», а не «Убийство в состоянии аффекта». Сейчас материалы, собранные следствием, направлены в суд. Мы рассчитываем на справедливый и адекватный приговор для Евгения Фурцева…

Игоря Штыканова похоронили на кладбище в Осаново, недалеко от его бабушки и дедушки. А спустя полтора месяца после похорон неизвестные подожгли могилу Игоря. Правоохранительные органы, возбудившие уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» только после неоднократных обращений в прокуратуру, по словам вдовы Игоря, до сих пор даже не выезжали на место происшествия.