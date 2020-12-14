С проспекта Ленина в Туле убрали 51 незаконную вывеску

Фото: пресс-служба администрации Тулы

За несколько часов рабочие демонтировали 51 нелегальную вывеску.

Тулу продолжают расчищать от незаконной рекламы. По поручению главы администрации Дмитрия Миляева в областной столице проводятся профилактические рейды.

Сотрудники управления по административно-техническому надзору и МКУ «Сервисный центр» демонтировали нелегальную рекламу на проспекте Ленина – от площади Победы до Щекинского шоссе.

В принудительном порядке рабочие демонтировали 51 рекламную конструкцию. 70 самовольно размещенных баннеров и вывесок владельцы сняли самостоятельно. Им разъяснили порядок выдачи разрешений на установку рекламных конструкций.