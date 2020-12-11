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Возбуждено дело: в Подмосковье следователи проверят деятельность жены экс-прокурора Тульской области
Фото: inklincity.ru.

Возбуждено дело: в Подмосковье следователи проверят деятельность жены экс-прокурора Тульской области

Возбуждено дело о хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении бюджетных средств в особо крупном размере после публикации о фиктивном трудоустройстве знакомых главы подмосковного Клина Алены Сокольской, пишут во многих СМИ.

По предварительным данным, глава Клинского района Московской области Алена Сокольская, супруга экс-прокурора Тульской области Александра Козлова, фиктивно устраивала на работу в детские сады Клина свою прислугу, знакомых и родственников (один из них даже работал одновременно в полиции и в детском саду).

Напомним, Александр Козлов покинул пост прокурора Тульской области в мае 2018 года. Его уход связывали со скандалом, разгоревшимся вокруг Алены Сокольской, – у нее обнаружили шикарную виллу в Испании.

 

 

 

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хищениебюджетуголовное делоАлена СокольскаяАлександр Козлов

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