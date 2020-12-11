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За сутки в Тульской области 205 новых случаев коронавируса и девять летальных исходов

За сутки в Тульской области 205 новых случаев коронавируса и девять летальных исходов

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 205 случаев коронавируса, 162 человека выздоровели, девять человек скончались.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 18 698 жителей региона, 16 426 вылечились, 544 умерли.

Ситуация в регионах России следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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