За сутки в Тульской области 205 новых случаев коронавируса и девять летальных исходов
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 205 случаев коронавируса, 162 человека выздоровели, девять человек скончались.
Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 18 698 жителей региона, 16 426 вылечились, 544 умерли.
Ситуация в регионах России следующая:
вчера, в 11:15, 106 5116 0
9 декабря, в 11:54, 118 5024 1
8 декабря, в 16:57, 11 5794 0
8 декабря, в 15:05, 71 3210 2
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