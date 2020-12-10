В Туле в отношении 18-летнего «колумбайнера» возбудили второе уголовное дело
Ему вменяют приготовление к убийству двух и более лиц.
В отношении 18-летнего студента филфака, собиравшегося устроить стрельбу в своём вузе, возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц по ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
По данным следствия, парень собирался расстрелять студентов и преподавателей, но был задержан сотрудниками регионального УФСБ. Уголовным делом, возбуждённым по факту незаконного приобретения оружия, тоже будут заниматься следователи СК – оно передано им из УМВД России по Тульской области.
Молодой человек заключён под стражу, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, допрашиваются свидетели.
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