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Туляки представят наш регион в полуфинале Всероссийского конкурса «Мисс и Мистер Студенчество России – 2020»

Туляки представят наш регион в полуфинале Всероссийского конкурса «Мисс и Мистер Студенчество России – 2020»

Проголосовать за наших ребят можно завтра, 11 декабря.

Юлия Овчаренко и Илья Шаников представят Тульскую область в полуфинале Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России — 2020». Впервые мероприятие пройдет в формате онлайн 11 декабря в 15.00 в официальной группе «ВКонтакте».

В полуфинале пройдет 20-минутное голосование, в котором вы сможете поддержать земляков! Для этого нужно вступить в группу конкурса «ВКонтакте». Заявку можно подать до 11 декабря.

Юлия Овчаренко и Илья Шаников — победители конкурса «Мисс и Мистер Студенчество Тулы – 2019». Подробнее о ребятах можно узнать здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:20 +1
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