В каких случаях школа идет на дистант: министр образования Тульской области назвала условия

Сейчас в регионе болеют ОРВИ более 12 тысяч из 139 тысяч учеников, то есть около 9%. Превышения эпидпорога на сегодняшний день нет.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева в прямом эфире рассказала об условиях для закрытия на карантин детских садов и перевода на дистанционное обучение учеников образовательных организаций.

– На сегодня в Тульской области зафиксировано превышение по заболеваемости ОРВИ только среди взрослого населения. Среди же детей количество не заболевших вирусными инфекциями не превышает пикового значения. Из почти 139 тысяч учеников на данный момент находятся на лечении более 12 тысяч детей, – сказала министр.

Что касается перевода на дистанционное обучение учебных заведений и закрытия на карантин детских садов, то правила едины:

– Указ губернатора Тульской области наделяет руководителей образовательного учреждения в зависимости от эпидемиологической обстановки принимать решение о закрытии или переводе на дистанционное обучение полностью или частично. Решение свое он должен согласовать с министерством образования Тульской области.

Частичное закрытие (одной или нескольких групп) в детском саду и переход на дистанционное обучение в прочих образовательных учреждениях:

более 20% учащихся/воспитанников класса (группы) болеют любыми вирусными заболеваниями;

более 2 случаев внебольничной пневмонии;

1 случай коронавирусной инфекции в детском коллективе.

Всё образовательное учреждение уходит на карантин или дистанционное обучение, если более 30% всех детей подхватили вирусную инфекцию.