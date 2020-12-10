Банк ВТБ в 2020 году выделил 75 млн рублей на помощь детским больницам

10 декабря в 16.00 по московскому времени в инстаграм-аккаунте @mirbezslez пройдет заключительная акция благотворительной программы «Мир без слез». Общий бюджет программы в 2020 году составил 75 млн рублей. Сегодня медицинское оборудование от банка получили четыре больницы: Детская городская клиническая больница имени Н. Ф. Филатова, Детская городская клиническая больница святого Владимира, Богородицкая центральная районная больница и Донская городская больница №1. Первые две находятся в Москве, две другие — в Тульской области.

Обязательной частью проекта являются детские праздники для пациентов больниц. Из-за пандемии временно они переведены в формат онлайн, а чемоданчики с наборами для рисования, которые традиционно дарит банк детям, заранее дезинфицируются и доставляются в учреждения.

Суть благотворительного проекта «Мир без слез», который реализуется в рамках целевой программы банка ВТБ «Здоровая страна», заключается в приобретении необходимого медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов для государственных учреждений детского здравоохранения. Цель — поддержка и развитие здравоохранения в России, предоставление качественных медицинских услуг в любой части страны.

В 2020 году в проекте по плану должны были принять участие 25 медицинских учреждений в Москве, Жукове, Липецке, Кургане, Великом Новгороде, Иркутске, Туле, Ханты-Мансийске, Якутске, Белгороде, Тамбове, Темрюке, Набережных Челнах, Биробиджане, Петропавловске-Камчатском, Находке, Санкт-Петербурге, Уфе, Тольятти, Перми, Кирове и Владикавказе. Однако банк ВТБ расширил программу и удовлетворил запрос не одной, а двух больниц в Туле. Таким образом, проект по итогам года охватил 26 государственных бюджетных учреждений детского здравоохранения.

– Благотворительный проект «Мир без слез» был запущен 17 лет назад – в 2003 году. За годы существования программа охватила уже 73 субъекта РФ. Ежегодно ВТБ расширяет географию проекта и оказывает помощь тем регионам, где ранее акции не проводились. Например, в конце сентября 2020 года акция впервые состоялась в городе Биробиджане Еврейской автономной области. Больницы всегда сами выбирают, какое именно медицинское оборудование, лекарства и расходные материалы им нужнее всего в данный момент. Для нас очень важно помогать развивать детское здравоохранение по всей стране, поэтому в следующем году программа, конечно же, будет продолжена, — рассказал вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

Управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент Светлана Мужичкова прокомментировала событие: