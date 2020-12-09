новости
новости
Регистрация
В Туле осужден бездомный, зарезавший собутыльника в тепловом коллекторе

В Туле осужден бездомный, зарезавший собутыльника в тепловом коллекторе

Преступление произошло в мае этого года.

В Туле 35-летний бездомный признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что 12 мая ранее судимый за грабеж обвиняемый со знакомым распивал спиртное в тепловом коллекторе у ТУЦ «Сарафан». Мужчины поссорились, и обвиняемый дважды ударил ножом 62-летнего товарища. От полученных травм тот скончался на месте происшествия. Его тело обнаружили спустя шесть дней. 
 
Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 11:03 +2
Другие статьи по темам
Прочее
Тулапроисшествиякриминалубийствопрокуратура Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Руководство ООО «Институт «Тулаэнергосетьпроект» задолжало сотрудникам 8 миллионов рублей
Руководство ООО «Институт «Тулаэнергосетьпроект» задолжало сотрудникам 8 миллионов рублей
Наверное, утюг забыл выключить: в Туле водитель Renault заблудился на развязке у Восточного обвода
Наверное, утюг забыл выключить: в Туле водитель Renault заблудился на развязке у Восточного обвода
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.