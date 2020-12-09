В Туле осужден бездомный, зарезавший собутыльника в тепловом коллекторе
Преступление произошло в мае этого года.
В Туле 35-летний бездомный признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Судом установлено, что 12 мая ранее судимый за грабеж обвиняемый со знакомым распивал спиртное в тепловом коллекторе у ТУЦ «Сарафан». Мужчины поссорились, и обвиняемый дважды ударил ножом 62-летнего товарища. От полученных травм тот скончался на месте происшествия. Его тело обнаружили спустя шесть дней.
Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.
Другие статьи по темам