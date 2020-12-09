Наверное, утюг забыл выключить: в Туле водитель Renault заблудился на развязке у Восточного обвода

«Мне срочно нужно обратно!» — так назвал свой ролик автор. На кадрах видео — заплутавший в районе Восточного обвода автомобиль Renault Kaptur. Похоже, водитель ехал с обвода, но потом почему-то развернулся и вернулся на обвод, правда, уже по встречке.

«Наверное, утюг забыл выключить», — предположил автор ролика в письме в редакцию.

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