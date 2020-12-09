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Наверное, утюг забыл выключить: в Туле водитель Renault заблудился на развязке у Восточного обвода

Наверное, утюг забыл выключить: в Туле водитель Renault заблудился на развязке у Восточного обвода

Видео в рубрику «Накажи автохама» прислал Дмитрий Прошин.

«Мне срочно нужно обратно!» — так назвал свой ролик автор. На кадрах видео — заплутавший в районе Восточного обвода автомобиль Renault Kaptur. Похоже, водитель ехал с обвода, но потом почему-то развернулся и вернулся на обвод, правда, уже по встречке.

«Наверное, утюг забыл выключить», — предположил автор ролика в письме в редакцию.

 

 

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7−962−272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.
Сюжет: Автохам71
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Автор: Юлия Королева
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