В Туле в тепловом коллекторе убили мужчину

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Тульской области.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении 34-летнего местного жителя.

По предварительным данным, 12 мая 2020 года в тепловом коллекторе, расположенном под мостом по улице Путейской в Туле, пьяный подозреваемый в ходе ссоры ударил своего 61-летнего знакомого ножом в область груди. Потерпевший скончался на месте происшествия.

- В ходе проверки показаний на месте обнаружено и изъято орудие преступления. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.