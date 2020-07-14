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В Туле в тепловом коллекторе убили мужчину
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Тульской области.

В Туле в тепловом коллекторе убили мужчину

Так закончилась ссора двух маргинальных личностей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении 34-летнего местного жителя.

По предварительным данным, 12 мая 2020 года в тепловом коллекторе, расположенном под мостом по улице Путейской в Туле, пьяный подозреваемый в ходе ссоры ударил своего 61-летнего знакомого ножом в область груди. Потерпевший скончался на месте происшествия.

- В ходе проверки показаний на месте обнаружено и изъято орудие преступления. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:00 +2
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