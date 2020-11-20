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В подвале дома на ул. Сойфера нашли боеприпас: жильцов эвакуировали

В подвале дома на ул. Сойфера нашли боеприпас: жильцов эвакуировали

На месте работали саперы.

Утром 20 ноября при выполнении работ, связанных с теплоснабжением, представители управляющей компании в подвале дома № 15 по улице Сойфера обнаружили боеприпас. На место вызвали полицейских и сотрудников МЧС.

- Группа выполнения специальных работ убыла для изъятия. Сотрудниками полиции произведена эвакуация 20 человек, — рассказали Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Как сообщает корреспондент Myslo с места, прибывшие саперы забрали опасный предмет. По словам сотрудников МЧС, предположительно, это снаряд времен Великой Отечественной войны — реактивный боеприпас.

Оцепление снято, жильцам разрешили вернуться в квартиры.

Галерея
В подвале дома на ул. Сойфера нашли боеприпас: жильцов эвакуировали, Фото: 1
В подвале дома на ул. Сойфера нашли боеприпас: жильцов эвакуировали, Фото: 2
В подвале дома на ул. Сойфера нашли боеприпас: жильцов эвакуировали, Фото: 3
В подвале дома на ул. Сойфера нашли боеприпас: жильцов эвакуировали, Фото: 4
В подвале дома на ул. Сойфера нашли боеприпас: жильцов эвакуировали, Фото: 5
В подвале дома на ул. Сойфера нашли боеприпас: жильцов эвакуировали, Фото: 6
В подвале дома на ул. Сойфера нашли боеприпас: жильцов эвакуировали, Фото: 7
В подвале дома на ул. Сойфера нашли боеприпас: жильцов эвакуировали, Фото: 8
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:49 0
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