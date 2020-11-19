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Тульские следователи проверят обстоятельства гибели двух человек при пожаре

Тульские следователи проверят обстоятельства гибели двух человек при пожаре

ЧП произошло накануне вечером в Зареченском округе.

Вчера, 18 ноября, в одном из частных домов в переулке Володарского в Туле произошел пожар. В результате пожара погибли два человека – 60-летний мужчина и 59-летняя женщина. 

По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

По данному факту в настоящий момент следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по региону.

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 15:43 +1
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