Тульские следователи проверят обстоятельства гибели двух человек при пожаре

Вчера, 18 ноября, в одном из частных домов в переулке Володарского в Туле произошел пожар. В результате пожара погибли два человека – 60-летний мужчина и 59-летняя женщина.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

По данному факту в настоящий момент следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по региону.