В Туле на пожаре погибли два человека: видео

Накануне вечером в Туле произошел пожар. По данным регионального МЧС, сообщение о том, что в переулке Володарского горит жилой дом, поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения 112» в 23.09, а первый из пяти направленных пожарных расчетов прибыл на место уже через 6 минут.

«Открытое горение ликвидировано в 23.45, имеются пострадавшие. В результате происшествия одноэтажный деревянный дом выгорел внутри. Причина пожара устанавливается», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

По информации Myslo, погибли 60-летний мужчина и 59-летняя женщина. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 23 человека личного состава и 5 единиц техники.