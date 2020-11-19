новости
новости
Регистрация
В Туле на пожаре погибли два человека: видео

В Туле на пожаре погибли два человека: видео

Трагедия произошла в Зареченском округе.

Накануне вечером в Туле произошел пожар. По данным регионального МЧС, сообщение о том, что в переулке Володарского горит жилой дом, поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения 112» в 23.09, а первый из пяти направленных пожарных расчетов прибыл на место уже через 6 минут.
 
 

«Открытое горение ликвидировано в 23.45, имеются пострадавшие. В результате происшествия одноэтажный деревянный дом выгорел внутри. Причина пожара устанавливается», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
По информации Myslo, погибли 60-летний мужчина и 59-летняя женщина. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 23 человека личного состава и 5 единиц техники.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 07:56 +2
Другие статьи по темам
Событие
пожарвозгораниегибель на пожаре
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Гололед: в Алексинском районе улетела в кювет цистерна и перевернулась легковушка
Гололед: в Алексинском районе улетела в кювет цистерна и перевернулась легковушка
Погода в Туле 19 ноября: снег, ветер и до +1
Погода в Туле 19 ноября: снег, ветер и до +1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.