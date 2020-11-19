Какие спортивные объекты построят в Тульской области?

Фото из архива Myslo.ru.

Об этом сегодня рассказал министр спорта Тульской области Андрей Журавлев на пресс-конференции о развитии спорта в регионе.

Почти половина жителей Тульской области (47,5%) систематически занимаются спортом. Министр отметил, что в регионе активно реализуется федеральный проект «Спорт — норма жизни» в рамках нацпроекта «Демография».

Задача на этот год — вовлечь более 48% жителей в систематические занятия физкультурой и спортом, а уровень обеспеченности спортивными сооружениями повысить до 62,5%.

Для достижения этой цели по инициативе губернатора Алексея Дюмина развивается спортивная инфраструктура, создаются комфортные условия для занятий спортом.

В 2020 году по нацпроекту было выделено 197,8 млн рублей на установку четырех спортивных площадок ГТО в Туле, Ясногорском, Дубенском и Кимовском районах. Поставлено оборудование для хоккея, закупается необходимая экипировка и инвентарь. На стадионе в Узловой ведутся работы по обустройству искусственного покрытия на футбольном поле и беговых дорожках, а в п. Косая Гора строится крытый футбольный манеж.

– В регионе сейчас действует более 2,5 тыс. объектов и сооружений всех видов собственности — от небольших плоскостных площадок, таких как воркаут, тренажерные и другие, до крупных ФОКов, Ледового дворца и проч.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин уделяет огромное внимание популяризации спорта, и перед министерством поставлена задача усилить работу как в рамках контроля за работой, которая ведется по внебюджетным источникам, так и по получению средств из федерального центра, — добавил Журавлев.

Какие спортивные объекты открыты в 2020 году

За счет средств нацпроекта построены комплексы ГТО в четырех муниципалитетах: Тула, Ясногорск, Кимовск и Дубна на общую сумму 13 млн рублей.

Отремонтированы две детско-юношеские спортшколы в Туле, в Пролетарском округе — «Металлург» (за счет внебюджетных источников). Сейчас в ней уже проходят тренировки по самбо, дзюдо, рукопашному бою. В Зареченском округе — ДЮСШ «Юность», на ее ремонт было направлено 27 млн рублей на основе софинансирования: 50% из областного бюджета в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта» и столько же — средства Тулы.

Открыты два ФОКа в Кимовске (в феврале) и Белеве (ФОК с бассейном открыт в июле). Оба спортивных объекта построены за счет внебюджетных источников.

На днях открыты два центра уличного баскетбола в Туле на ул. Демонстрации и в Новомосковске в Большом парке рядом с крытым скейт-парком.

18 ноября открыт футбольный комплекс на территории Центрального стадиона (за счет внебюджетных источников — ФК «Арсенал»). Здесь появилось полноразмерное поле с подогревом, освещением и трибунами на 1500 мест, отремонтировано здание.

В августе открыт Ледовый дворец на 3000 зрительских мест. Объект построен по программе «Газпром — детям».

Ведутся работы

За счет федеральных средств ведется строительство крытого футбольного манежа на территории Косой Горы. Общий объем финансирования — 164 млн рублей, строительно-монтажные работы завершены на 36%. Плановая дата ввода в эксплуатацию — июль 2021 года. Манеж будет содержать и эксплуатировать муниципальная спортшкола Косой Горы, он станет еще одним футбольным кластером, где есть большое полноразмерное поле с подогревом, спортивный зал, а в следующем году появится и крытый манеж, где учащиеся детско-юношеской спортивной школы круглогодично в комфортных условиях смогут заниматься на поле с искусственным покрытием 60×40 м и корпусом с душевыми и раздевалками.

За счет средств проекта «Спорт — норма жизни» и регионального бюджета ведется капитальный ремонт полноразмерного футбольного поля с беговыми дорожками рядом с ФОКом в Узловой. Строительная готовность — 15%, ожидается, что в декабре ремонт будет завершен. На поле появится искусственный газон, обустроены беговые дорожки, установлено ограждение, сделано освещение.

В 2021 году за счет внебюджетных источников будет закончено строительство многофункционального спортивного комплекса «Арена Тула» на Калужском шоссе. В нем будет семь залов: один универсальный и шесть — для различных видов единоборств.

В Ефремове по программе «Газпром — детям» ведется строительство ледовой арены.

В Щекино за счет средств компании «Щеконоазот» строится Ледовый дворец. Срок введения в эксплуатацию — 1 квартал 2022 года.

Планы

В следующем году на территории Центрального стадиона появится еще одно тренировочное поле с подогревом 40×60 м и системой освещения за счет средств Академии футбола.

За счет федеральных средств в 2021 году начнется реконструкция Тульского велотрека — старейшего в России, он был построен в 1896 году. Работы будут включать монтаж козырька над тренировочным полотном для обеспечения всесезонности занятий, обустройство восточной трибуны — в ней появится тренажерный зал и гостиничный фонд для спортсменов. Срок окончания работ — 2022 год.

В рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» в Туле рядом с Ледовым дворцом будет построен крытый футбольный манеж. Сейчас ведется его проектирование, строительство начнется в 2021 году с плановой сдачей в декабре 2022 года.

В пос. Ревякино по областной программе «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области» в 3 квартале 2021 года будут завершены ремонт футбольного поля, обустройство беговых дорожек, трибун и площадок для воркаута.

В Ясногорске в рамках областной программы начнется строительство ФОКа более 2000 кв. м со сдачей в декабре 2022 года.

По программе «Газпром — детям» в Тульской области будут обустроены 25 спортплощадок для командных игр — хоккея и других.

За счет внебюджетных источников в Туле и Одоеве к концу 2021 года будут построены два ФОКа.

Министр отметил, что профессиональные спортсмены из нашего региона добиваются высоких результатов на всероссийской и международной арене. 186 туляков включены в составы сборных России по велоспорту, дзюдо, плаванию, рукопашному бою, легкой атлетике, подводному спорту, гребле на байдарках и каноэ, эстетической гимнастике и др. В 2020 году на межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях наши спортсмены завоевали 1269 медалей.

По поручению Алексея Дюмина, обозначенному в Послании на 2020 год, повышаются профессиональные компетенции специалистов физической культуры и спорта. В прошлом году переподготовку прошли 70 тренеров, а в 2020-м — уже 175.

– Мы будем мотивировать людей заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Такие задачи перед министерством поставил губернатор. Для этого ведется системная работа по всем направлениям: строятся новые объекты, поддерживаются спортивные федерации, воспитываются новые чемпионы, — подчеркнул Андрей Журавлев.

По словам министра, эти принципы соответствуют национальным целям, которые поставлены Президентом страны в июльском Указе, заложены в Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года и являются основными показателями проекта «Спорт — норма жизни».