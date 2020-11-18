Прокурор Зареченского района ответит на вопросы читателей Myslo

Куда обращаться, если не платят зарплату? Что делать, если не согласны с действиями судебных приставов? Конфликт с начальником: как быть? Как уберечь себя от мошенничества в банковской сфере?

На эти и другие вопросы ответит прокурор Зареченского района, старший советник юстиции Артур Николаевич Зенкин.

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