новости
новости
Регистрация
Шоколад, колготки и кофе: в Туле рецидивист ограбил супермаркет

Шоколад, колготки и кофе: в Туле рецидивист ограбил супермаркет

Записи с камер видеонаблюдения помогли полицейским быстро задержать злоумышленника.

В одном из сетевых магазинов Пролетарского района произошёл грабёж – мужчина, применив в отношении продавщицы насилие, неопасное для жизни и здоровья, забрал три банки кофе, шоколад и женские колготки. Сумма ущерба составила 3201 рубль.

При проведении оперативных мероприятий полицейские проверили камеры видеонаблюдения и смогли установить подозреваемого – им оказался нигде не работающий и ранее судимый 34-летнего местный житель.

Пресс-служба регионального УМВД сообщает, что злоумышленник задержан и уже сознался в содеянном. Похищенные товары изъяты, возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабёж».

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 16:13 +4
Другие статьи по темам
Событие
УМВД России по Тульской областиполицияграбежуголовное дело
Место
ТулаПролетарский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские инспекторы ГИБДД сдали кровь для пострадавших в ДТП
Тульские инспекторы ГИБДД сдали кровь для пострадавших в ДТП
Искали в Караганде, а нашли в Туле: поисковики помогли найти родственников геройски погибшего лётчика
Искали в Караганде, а нашли в Туле: поисковики помогли найти родственников геройски погибшего лётчика
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.