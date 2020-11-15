Шоколад, колготки и кофе: в Туле рецидивист ограбил супермаркет

В одном из сетевых магазинов Пролетарского района произошёл грабёж – мужчина, применив в отношении продавщицы насилие, неопасное для жизни и здоровья, забрал три банки кофе, шоколад и женские колготки. Сумма ущерба составила 3201 рубль.

При проведении оперативных мероприятий полицейские проверили камеры видеонаблюдения и смогли установить подозреваемого – им оказался нигде не работающий и ранее судимый 34-летнего местный житель.

Пресс-служба регионального УМВД сообщает, что злоумышленник задержан и уже сознался в содеянном. Похищенные товары изъяты, возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабёж».