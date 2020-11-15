Искали в Караганде, а нашли в Туле: поисковики помогли найти родственников геройски погибшего лётчика

Самолёт капитана Евгения Теплова был сбит в воздушном бою 5 сентября 1942 года. Спустя 78 лет на месте гибели пилота побывали его сын и внук.

В начале года в тульский поисковый отряд «Память» обратился туляк Евгений Теплов. Всю свою жизнь он пытался найти место захоронения своего отца – летчика 3-го Гвардейского истребительного авиационного полка, командира звена, гвардии капитана Евгения Христофоровича Теплова.

Несмотря на то, что информации о летчике известно много, родственники долгое время не знали ни места его гибели, ни места захоронения.

Евгений Христофорович родился 3 марта 1917 года в Туле. В 1937 году окончил Тульский механический рабочий факультет и получил профессию слесаря-лекальщика. В 1940 году окончил Ейское авиационное училище и был направлен в ВВС Краснознаменного Балтийского Флота, где и встретил войну. Совершил 258 вылетов. Сбил четыре самолета лично и три в группе. Награждён двумя орденами Красного Знамени.

Евгений Христофорович Теплов погиб 5 сентября 1942 года в воздушном бою с фашистскими истребителями в Ленинградской области. Сейчас там находится посёлок Приладожский.

В конце 80-х годов прошлого века в поселковом парке экскаватор поднял двигатель самолета «Хоукер-Харрикейн» – английского истребителя, по ленд-лизу поставляемого в СССР. Тогда номер двигателя установить не удалось. Но в 2019 году один из местных активистов выяснил, что самолетом управлял Евгений Теплов. Он же установил на месте крушения памятную табличку. К ней сейчас приводят на экскурсии школьников.

Родственников лётчика поисковики искали за тысячи километров от его малой Родины – в Караганде. В годы Великой Отечественной войны семья капитана Теплова была эвакуирована туда. Благодаря работе, проделанной поисковыми отрядами и жителями поселка Приладожский, информация о месте падения самолета и обстоятельствах гибели Евгения Теплова, наконец, дошла до его семьи.

Последний бой Евгения Христофоровича Теплова описан в книге Игоря Каберова «В прицеле свастика»:

«Фашисты рассвирепели. Им удалось разделиться на две группы и поджечь машину Евгения Теплова. Объятый пламенем «харрикейн» стал падать.

– Женька, прыгай! – кричал кто-то по радио. Но Женя, по-видимому, был не в силах воспользоваться парашютом».

– Мне было всего семь месяцев, когда началась Великая Отечественная война, – рассказывает сын летчика. – От отца у меня почти ничего не осталось – открытка, шлем и небольшие уцелевшие обломки от самолета, на котором он разбился. Мне их передали поисковики.

В сентябре Евгений Евгеньевич вместе с сыном побывал в Ленинградской области – на месте гибели отца.

– Невозможно представить, что я, спустя 78 лет, нашел, наконец, своего отца. Он до сих пор сидит в самолете, в ленинградской земле. Я надеюсь, что поисковики достанут останки, и мы захороним его. Мне хотелось бы увековечить память о нем, – сказал Евгений Теплов.