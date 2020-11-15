Тульские инспекторы ГИБДД сдали кровь для пострадавших в ДТП

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

За 10 месяцев 2020 года на дорогах региона пострадали почти 2000 человек.

На тульской станции переливания крови прошла донорская акция, приуроченная к Всемирному дню памяти жертв ДТП. Инспекторы ДПС чаще других становятся очевидцами дорожных трагедий, в которых вопрос жизни и смерти может зависеть от донорской крови.

За 10 месяцев текущего года на дорогах Тульской области в автоавариях пострадали 1948 человек, 192 человека погибли.

Полицейские личным примером привлекают внимание туляков к спасению людей, нуждающихся в переливании крови. Сданная кровь поможет спасти жизнь людям, пострадавшим в ДТП, а также больным, нуждающимся в переливании крови.

Среди желающих оказать помощь были не только те, кто постоянно сдает кровь, но и сотрудники, впервые пришедшие на станцию переливания крови. Кстати, среди тульских инспекторов есть почётные доноры – люди, сдавшие кровь более 40 раз.