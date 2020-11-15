Тульские инспекторы ГИБДД сдали кровь для пострадавших в ДТП
За 10 месяцев 2020 года на дорогах региона пострадали почти 2000 человек.
На тульской станции переливания крови прошла донорская акция, приуроченная к Всемирному дню памяти жертв ДТП. Инспекторы ДПС чаще других становятся очевидцами дорожных трагедий, в которых вопрос жизни и смерти может зависеть от донорской крови.
За 10 месяцев текущего года на дорогах Тульской области в автоавариях пострадали 1948 человек, 192 человека погибли.
Полицейские личным примером привлекают внимание туляков к спасению людей, нуждающихся в переливании крови. Сданная кровь поможет спасти жизнь людям, пострадавшим в ДТП, а также больным, нуждающимся в переливании крови.
Среди желающих оказать помощь были не только те, кто постоянно сдает кровь, но и сотрудники, впервые пришедшие на станцию переливания крови. Кстати, среди тульских инспекторов есть почётные доноры – люди, сдавшие кровь более 40 раз.