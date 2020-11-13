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Полиция выясняет подробности стрельбы на ул. Генерала Маргелова в Туле
Фото: vk.com/tulazest.

Полиция выясняет подробности стрельбы на ул. Генерала Маргелова в Туле

На данный момент известно, что пострадали трое автовладельцев.

В региональном УМВД сообщили Myslo, что отдел полиции «Привокзальный» проводит проверку по факту повреждения трех автомобилей на ул. Генерала Маргелова в Туле. В ходе нее будут установлены все детали и обстоятельства случившегося.
 
 
Напомним, жители многоэтажки № 9-б по улице Генерала Маргелова пожаловались на неизвестного любителя пневматики, который по ночам расстреливает припаркованные во дворе машины.
 
По словам туляков, подобное происходит в третий раз за полгода — неизвестный намеренно портит стоящие на улице автомобили. Местные жители опасаются, что неизвестный стрелок может открыть огонь по людям.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:44 +4
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