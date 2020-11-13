Полиция выясняет подробности стрельбы на ул. Генерала Маргелова в Туле

Фото: vk.com/tulazest.

В региональном УМВД сообщили Myslo, что отдел полиции «Привокзальный» проводит проверку по факту повреждения трех автомобилей на ул. Генерала Маргелова в Туле. В ходе нее будут установлены все детали и обстоятельства случившегося.

Напомним , жители многоэтажки № 9-б по улице Генерала Маргелова пожаловались на неизвестного любителя пневматики, который по ночам расстреливает припаркованные во дворе машины.

По словам туляков, подобное происходит в третий раз за полгода — неизвестный намеренно портит стоящие на улице автомобили. Местные жители опасаются, что неизвестный стрелок может открыть огонь по людям.