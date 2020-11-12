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В Туле на ул. Маргелова неизвестный обстреливает машины из пневматики
Фото: vk.com/tulazest

В Туле на ул. Маргелова неизвестный обстреливает машины из пневматики

По словам местных жителей, это уже третий случай за последние полгода.

Жители многоэтажки № 9-Б по улице Генерала Маргелова жалуются на неизвестного любителя пневматики, который по ночам расстреливает припаркованные во дворе машины. Об этом они пишут в соцсетях.

По словам туляков, подобное происходит в третий раз за полгода – неизвестный намеренно портит стоящие на улице автомобили. Местные жители опасаются, что неизвестный стрелок может открыть огонь по людям.

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Место
Тулаулица Генерала Маргелова

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