В Туле на ул. Маргелова неизвестный обстреливает машины из пневматики

Фото: vk.com/tulazest

По словам местных жителей, это уже третий случай за последние полгода.

Жители многоэтажки № 9-Б по улице Генерала Маргелова жалуются на неизвестного любителя пневматики, который по ночам расстреливает припаркованные во дворе машины. Об этом они пишут в соцсетях.

По словам туляков, подобное происходит в третий раз за полгода – неизвестный намеренно портит стоящие на улице автомобили. Местные жители опасаются, что неизвестный стрелок может открыть огонь по людям.