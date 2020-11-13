Стать лучшим: для тульских рестораторов начался двухдневный тренинг

В Туле стартовал двухдневный тренинг для рестораторов и отельеров в рамках акселератора туристической отрасли для рестораторов и отельеров. Проект стартовал 26 октября Тульской области, которая стала первым регионом России, где эксперты в выездном формате раскрывают секреты успешного ведения ресторанного бизнеса.

Задача туристического акселератора стать смесью аутентичной и «продвинутой» истории для ресторанного и гостиничного бизнеса, которая поможет создавать востребованные в настоящих реалиях продукты и сервисы. На участие в программе было подано более 75 заявок от тульских рестораторов и отельеров.

– Ни для кого не секрет, что 2020 год стал очень сложным для туристической индустрии и рестораторов в частности, – председатель комитета по развитию туризма Тульской области Лариса Соломатина. – Это год вызовов для туриндустрии. Поэтому те навыки, которые будут представлены в рамках акселерационной программы, позволят дальше развивать свой бизнес, прокачивать его и делать более привлекательным не только для жителей Тульской области, но и для гостей. В дальнейшем акселерационные программы станут обязательной частью деятельности комитета по туризму. Для нашей туриндустрии мы будем стараться проводить каждый год подобные мероприятия.

Перед началом мероприятия Лариса Соломатина и председатель комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов вручили победителям регионального этапа конкурса «Лучший по профессии в сфере гостеприимства». Лучшим гидом России стала Александра Липкан.

После торжественной церемонии началось обучение. Сегодня финалистам акселерата представилась возможность повысить свои профессиональные навыки на закрытом мероприятии от школы ресторанного менеджмента и сервиса Novikov school.

Мероприятие позволит развить навык управления операционными процессами в ресторане, прокачать свою компанию вместе с опытными профессионалами по развитию бизнеса и внедрить в свой проект современные методики для увеличения числа клиентов и роста прибыли. В программе принимают участие ведущие представители сферы бизнеса и туризма.