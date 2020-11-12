В Белеве экс-майор полиции обвиняется в получении взятки

За 50 тысяч он обещал не привлекать к ответственности водителя, который пьяным сел за руль.

Белеве 48-летний бывший начальник ОГИБДД МОМВД России обвиняется в получении взятки, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В ходе расследования было установлено, что экс-майор в июле этого года получил через посредника 50 тысяч рублей. За эти деньги он пообещал не привлекать к административной ответственности водителя, который попался на вождении в нетрезвом виде. Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.







