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В Белеве экс-майор полиции обвиняется в получении взятки

В Белеве экс-майор полиции обвиняется в получении взятки

За 50 тысяч он обещал не привлекать к ответственности водителя, который пьяным сел за руль.

В Белеве 48-летний бывший начальник ОГИБДД МОМВД России обвиняется в получении взятки, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
 
В ходе расследования было установлено, что экс-майор в июле этого года получил через посредника 50 тысяч рублей. За эти деньги он пообещал не привлекать к административной ответственности водителя, который попался на вождении в нетрезвом виде.
 
Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.   



 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:37 0
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