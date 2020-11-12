Рейд в Туле: А ты пропускаешь машины скорой помощи?
Сегодня в областном центре ловили «неуступчивых» водителей.
Утром 12 ноября в Туле территориальный Центр медицины катастроф и ГИБДД провели совместный рейд. Его цель — проверить, как водители пропускают машины скорой помощи на тульских дорогах.
Отметим, что за это нарушение ПДД автомобилистам грозит штраф от 3000 до 5000 рублей или лишение прав на срок от 3 месяцев до 1 года.
Сергей Мухин, и. о. руководителя территориального центра медицины катастроф, рассказал:
Сергей Мухин
– Водителей, которые не пропускают скорые с включенным проблесковым сигналом, мы выявляем в совместных рейдах с органами ГИБДД. Такие мероприятия будут проводиться регулярно раз в три месяца. Пропускать бригады скорых важно: медики должны максимально быстро добираться до пациента, а не стоять в пробках.
Каждая сэкономленная в дороге минута может помочь спасти жизнь человеку.
По словам Сергея Мухина, в последнее время ситуация в Тульской области улучшилась — водители в основном лояльны, редко не пропускают скорые. Но всё же такие случаи встречаются.
Основные конфликты случаются во дворах с узкими дорогами, где двум автомобилям трудно разъехаться. Водитель скорой должен находиться у подъезда: вдруг фельдшеру понадобится какое-либо оборудование или же больного нужно срочно увозить в больницу.
Но не все автомобилисты это понимают. Встречаются и те, кто устраивает медикам скандалы.
В ходе сегодняшнего рейда сотрудники ГИБДД привлекли водителя автомобиля Kia Sportage, который не уступил дорогу скорой недалеко от дома № 47 по ул. Советской. На 51-летнего мужчину составили протокол по ст. 12.17
В УГИБДД по Тульской области Myslo рассказали, что с начала года в регионе на «неуступчивых» водителей составили 20 протоколов. По словам сотрудников ГИБДД, это небольшая цифра.
Госавтоинспекция еще раз напоминает автомобилистам: если на дороге появился автомобиль с включенным проблесковым маячком, это значит, что кому-то срочно нужна помощь. Пропустите скорую!