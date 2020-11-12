Рейд в Туле: А ты пропускаешь машины скорой помощи?

Утром 12 ноября в Туле территориальный Центр медицины катастроф и ГИБДД провели совместный рейд. Его цель — проверить, как водители пропускают машины скорой помощи на тульских дорогах.

Отметим, что за это нарушение ПДД автомобилистам грозит штраф от 3000 до 5000 рублей или лишение прав на срок от 3 месяцев до 1 года.

Сергей Мухин, и. о. руководителя территориального центра медицины катастроф, рассказал:

Сергей Мухин – Водителей, которые не пропускают скорые с включенным проблесковым сигналом, мы выявляем в совместных рейдах с органами ГИБДД. Такие мероприятия будут проводиться регулярно раз в три месяца. Пропускать бригады скорых важно: медики должны максимально быстро добираться до пациента, а не стоять в пробках.

Каждая сэкономленная в дороге минута может помочь спасти жизнь человеку.

По словам Сергея Мухина, в последнее время ситуация в Тульской области улучшилась — водители в основном лояльны, редко не пропускают скорые. Но всё же такие случаи встречаются.

Основные конфликты случаются во дворах с узкими дорогами, где двум автомобилям трудно разъехаться. Водитель скорой должен находиться у подъезда: вдруг фельдшеру понадобится какое-либо оборудование или же больного нужно срочно увозить в больницу.

Но не все автомобилисты это понимают. Встречаются и те, кто устраивает медикам скандалы.

В ходе сегодняшнего рейда сотрудники ГИБДД привлекли водителя автомобиля Kia Sportage, который не уступил дорогу скорой недалеко от дома № 47 по ул. Советской. На 51-летнего мужчину составили протокол по ст. 12.17 КоАП РФ. Дальнейшее решение по этому делу примет суд.

В УГИБДД по Тульской области Myslo рассказали, что с начала года в регионе на «неуступчивых» водителей составили 20 протоколов. По словам сотрудников ГИБДД, это небольшая цифра.

Госавтоинспекция еще раз напоминает автомобилистам: если на дороге появился автомобиль с включенным проблесковым маячком, это значит, что кому-то срочно нужна помощь. Пропустите скорую!