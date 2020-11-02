В Киреевском районе неизвестные расстреляли собак

31 октября в населенном пункте Грецово в Киреевском районе неизвестные расстреляли трех собак.

По словам очевидцев, компания людей, среди которых присутствовал депутат Тульской городской Думы Дмитрий Ф., возвращалась с охоты:

– Мы эту компанию отлично знаем, они часто ездят на охоту в наш район. Видимо, в этот раз у них там что-то не задалась, поэтому они решили пострелять по собакам, наверное. Песики бегали около дома. Спрашиваем у них, зачем стреляли, а депутат плечами пожимает, мол, это не я. Пока ждали полицию, они тела двух собак забрали, а вот третью не нашли. Ее тело отправили на экспертизу.

В УМВД России по Тульской области заявили, что сообщение о происшествии зарегистрировано в отделе МВД России по Киреевскому району, проводится проверка, в полиции выясняют все детали и обстоятельства случившегося.