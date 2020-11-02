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Синоптик прогнозирует в ноябре продолжение золотой осени

Синоптик прогнозирует в ноябре продолжение золотой осени

Тепло будет не только в центре Европейской России, но и в Санкт-Петербурге.

В центр Европейской России и на северо-запад региона пришло потепление. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА «Новости», дневные температуры в течение недели превысят отметку в десять градусов.

- Тепло будет не только в центре Европейской России, но и в Санкт-Петербурге будет двузначное значение температуры. Погода, которую назвали золотой осенью в октябре, продолжается и в ноябре. Связано это с тем, что Европейская Россия находится под влиянием области высокого давления. Теплые воздушные массы будут переносить тепло, — рассказал синоптик.

Температура в центре европейской части страны, по его словам, будет выше нормы на 5−7 градусов.

В Тульской области на текущей неделе дневная температура воздуха не опуститься ниже +7°. 

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:35 0
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