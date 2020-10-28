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В Донском осужден мужчина, зарезавший экс-сотрудника Росгвардии

В Донском осужден мужчина, зарезавший экс-сотрудника Росгвардии

Прапорщик Сергей Пашков в 2018 году самостоятельно задержал иностранца, подозреваемого в изнасиловании школьницы. А спустя два года его убил родной брат.

В Донском 35-летний ранее судимый Александр Пашков признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что вечером 12 июня пьяный обвиняемый поссорился со своим старшим братом, бывшим сотрудником Росгвардии Сергеем Пашковым, которому в декабре должно было исполниться 36.
 
Александр схватил нож и ударил брата в сердце. От полученного ранения тот умер. 
 
Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. 
 
Отметим, что в 2018 году прапорщик Росгвардии Сергей Пашков смог задержать подозреваемого в изнасиловании 13-летней школьницы.
 
Мужчина отмечал день рождения ребенка с семьей в игральном зале торгового центра «Первый» в Новомосковске. За соседний столик присел молодой человек, в котором Сергей сразу узнал подозреваемого в совершении преступления, так как на протяжении двух недель он вместе с напарником, согласно ориентировке, разыскивал этого человека. Сергей принял меры к задержанию подозреваемого. Им оказался иностранный гражданин, объявленный в розыск за изнасилование девочки.
 
Сергей Пашков
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:24 +1
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