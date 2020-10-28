В Донском осужден мужчина, зарезавший экс-сотрудника Росгвардии

Прапорщик Сергей Пашков в 2018 году самостоятельно задержал иностранца, подозреваемого в изнасиловании школьницы. А спустя два года его убил родной брат.

В Донском 35-летний ранее судимый Александр Пашков признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что вечером 12 июня пьяный обвиняемый поссорился со своим старшим братом, бывшим сотрудником Росгвардии Сергеем Пашковым, которому в декабре должно было исполниться 36.

Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Мужчина отмечал день рождения ребенка с семьей в игральном зале торгового центра «Первый» в Новомосковске. За соседний столик присел молодой человек, в котором Сергей сразу узнал подозреваемого в совершении преступления, так как на протяжении двух недель он вместе с напарником, согласно ориентировке, разыскивал этого человека. Сергей принял меры к задержанию подозреваемого. Им оказался иностранный гражданин, объявленный в розыск за изнасилование девочки.

Сергей Пашков