Клуб Backstage сменил прописку: публикуем афишу ближайших концертов

12 октября Backstage club объявил о переезде. Теперь клуб находится по адресу: набережная Дрейера, 54.

Программа ближайших мероприятий:

«Чёрный Обелиск» и ARDA

6 ноября в клубе пройдет большой совместный концерт группы «Чёрный Обелиск» и ARDA. Музыканты представят свои поистине уникальные программы. Группа «Чёрный Обелиск» презентует хиты своего нового альбома «Disco 2020». Поклонников ждут премьера песен и главные хиты в актуальном прочтении.

Дора

8 ноября в Backstage пройдет концерт восходящей рок-звезды Доры — молодой и наглой кьют-рок-принцессы, ставшей тоненьким голосом нового поколения молодых людей, которым хочется быть искренними. То, о чем она поет, знакомо каждому, а то, как она это делает, завоевывает её треками места в тысячах плейлистов. Начало в 18.00.

Кис-Кис

11 ноября в 19.00 в тульском клубе выступит «Кис-Кис», — пожалуй, единственная российская рок-группа, собирающая полные залы фанатов без массовой рекламы.

Девичий дуэт Алины Олешевой и Софьи Сомусевой при поддержке парней с гитарами начал разносить концертные и фестивальные площадки по всей стране еще до того, как про эту музыку узнали журналисты.

Dark Secret Love

13 ноября в Backstage состоится концерт московской группы Dark Secret Love. Концерты Dark Secret Love – это непередаваемый всплеск эмоций, энергии и юмора, смешанный с мощным потоком рок-н-ролльного драйва, который не оставит равнодушным никого! Начало в 19.00.

Элизиум

14 ноября культовая космос-рок группа «Элизиум» даст в клубе Backstage большой концерт. Музыканты сыграют на сцене свои хиты и известные песни, которые олицетворяют 25-летний творческий путь группы. Начало в 20.00.

Нейромонах Феофан

15 ноября в 20.00 в клубе Backstage пройдет юбилейный концерт Нейромонаха Феофана. Песнослов, гудец да вятший драмодей Нейромонах Феофан и его неизменные спутники диджей Никодим и медведь исполнят все свои треки в стиле древнерусского драма.

Раскаленный город

21 ноября в тульском клубе Backstage пройдет большой концерт хард-рок группы «Раскаленный город». Команда сыграет хиты со своего нашумевшего дебютного альбома «В отрыве» и другие драйвовые песни. Начало в 20.00.

SLIMUS

28 ноября на сцене клуба выступит SLIMUS. Российский рэп-исполнитель, битмейкер и саунд-продюсер, бывший участник групп «Дымовая завеса» и Centr. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла AzimutZvuk Вадим Мотылёв. он же SLIM, выступит в Туле с большим сольным концертом. Начало в 20.00.

Гран-Куражъ

4 декабря в 19.00 в клубе состоится большой сольный концерт-презентация группы «Гран-Куражъ». Музыканты представят композиции своего нового альбома и любимые хиты.

Йорш

6 декабря на сцене клуба Backstage выступит группа «Йорш». В новом туре вспомним самые яркие события и знаковые песни, которые оказали огромное влияние на слушателей. 13 лет в андеграунде, 13 лет взлётов и падений, 13 лет бессонных ночей, разбитых дорог и сломанных судеб. Начало в 19.00.

Radio Tapok

12 декабря в клубе пройдет концерт рок-исполнителя Radio Tapok. Поклонников ждут килотонны света, звука, шоу и лучшие музыкальные боевики. Это будет не просто концерт, не просто встреча семьи рокеров — вас ждёт безумная двухчасовая встряска под любимые хиты. Начало в 19.00.

Более подробная информация о других событиях доступна в афише Myslo-кассы.