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Житель Донского убил родного брата

Житель Донского убил родного брата

Мужчина ударил родственника ножом в грудь.

В Донском следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, вечером 12 июня пьяный мужчина, поссорившись со своим родным братом, ударил его ножом в грудь. Происшествие случилось на улице Набережной. 35-летний мужчина от полученных травм скончался в городской больнице спустя непродолжительное время.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:44 +2
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