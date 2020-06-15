Житель Донского убил родного брата

В Донском следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, вечером 12 июня пьяный мужчина, поссорившись со своим родным братом, ударил его ножом в грудь. Происшествие случилось на улице Набережной. 35-летний мужчина от полученных травм скончался в городской больнице спустя непродолжительное время.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.