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Когда в Туле появится дублер проспекта Ленина?
Фото из архива Myslo.

Когда в Туле появится дублер проспекта Ленина?

Об этом Myslo в эксклюзивном интервью рассказал глава администрации города Дмитрий Миляев.

– Дмитрий Вячеславович, будут ли ремонтировать проспект Ленина? На нем, особенно в южной части, большая колейность.

– Да, готовим документы на главную артерию города на 2021 год, а также на ул. Октябрьскую и Металлургов.

– 2 июня 2020 года на оперативном совещании у губернатора Вы заявили, что дублер проспекта Ленина на Зеленстрое будет построен к 1 ноября 2020 года. Дороги нет. Почему?

– Дублер проспекта будет. Но не в этом году. К сожалению, мы столкнулись с недостатками проектной документации. Но главная причина – оптимизация муниципального бюджета в 2020 году.  Дублер будем строить в 2021 году.

Для разгрузки транспортной схемы на Зеленстрое в 2021 году будем переносить троллейбусное кольцо, часть светофоров уберем. И Зеленстрой поедет!

Большое интервью с Дмитрием Миляевым читайте здесь.

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 14:25 +1
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