История одного убийства: труп в пруду, отказной и потерянное тело

Вступил в силу приговор в отношении жителя Ленинского района Сергея Алексеенко. Мужчину признали виновным в убийстве жительницы Обидимо Нины Сергеевой и назначили 9 лет исправительной колонии строгого режима.

А начиналось это дело очень и очень странно.

В ноябре прошлого года жительница Обидимо Лидия Хрусталева обратилась в редакцию Myslo: в местном пруду было найдено тело ее пропавшей 45-летней дочери. Следователи провели проверку и вынесли отказной– смерть Нины Сергеевой сочли некриминальной. Пенсионерка надеялась, что после огласки уголовное дело все же возбудят и убийца будет наказан.

Уже на следующий день после публикации на Myslo региональный Следственный комитет сообщил , что дело все-таки возбуждено, так как на теле обнаружены признаки тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)…

Задушил, потому что жаловалась на боль

Как выяснилось в ходе расследования, убийство Нины Сергеевой произошло в доме ее сожителя Сергея Алексеенко в один из дней летом 2019 года (убийца не помнит дату – прим. ред.). Оба в тот день были пьяны, а Нина страдала из-за ожогов ног, которые она получила после возгорания бытовой техники. Нина пожаловалась сожителю на боль. Он велел Нине замолчать и ударил ладонью в грудь.

Женщина продолжила жаловаться, после чего разозленный сожитель схватил ее за шею и начал душить. Через некоторое время мужчина обнаружил, что Нина мертва.

Чтобы скрыть ее смерть, Алексеенко погрузил тело на садовую тачку и сбросил в пруд, который находится неподалеку от дома.

Во время проверки показаний на месте мужчина подробно рассказывал и показывал следователю, что происходило в тот день, как он душил Нину Сергееву и где спрятал труп. Также на проверке показаний были понятые и адвокат Алексеенко.

Однако на судебном заседании мужчина неожиданно заявил, что в тот день поссорился с Ниной, ушел спать, а когда проснулся, обнаружил, что она лежит рядом без признаков жизни. Он рассказал об этом своему отцу и попросил вызвать скорую, но у него почему-то не получилось этого сделать.

Мужчина сказал, что просто решил скрыть смерть Нины, спрятать ее тело, а всем говорить, что она ушла.

Свою явку с повинной он объяснил тем, что полицейские обещали ему менее тяжкую статью (причинение смерти по неосторожности), а еще – под воздействием лекарств после травмы головы. Вину Алексеенко признал только в том, что спрятал труп.

К слову, явка с повинной была написана только после того, как экспертиза останков Нины Сергеевой выявила перелом щитовидного хряща (это характерная в том числе и для удушения травма).

Рассмотрев все материалы дела, суд пришел к выводу о виновности мужчины. Алексеенко пытался обжаловать приговор, но его оставили в силе...

Мать не могла найти тело дочери

Нину Сергееву похоронили 11 октября как неизвестную, в то время как родственники были уверены, что экспертизы еще проводятся. О том, что тело дочери уже предано земле, Лидия Хрусталева узнала только 29 октября. В тот день ей позвонил следователь и попросил забрать паспорт Нины.