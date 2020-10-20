История одного убийства: труп в пруду, отказной и потерянное тело

Вступил в силу приговор в отношении жителя Ленинского района Сергея Алексеенко. Мужчину признали виновным в убийстве жительницы Обидимо Нины Сергеевой и назначили 9 лет исправительной колонии строгого режима.
А начиналось это дело очень и очень странно.
В ноябре прошлого года
жительница Обидимо Лидия Хрусталева обратилась в редакцию Myslo: в местном пруду было найдено тело ее пропавшей 45-летней дочери. Следователи провели проверку и вынесли отказной–
смерть Нины Сергеевой сочли некриминальной. Пенсионерка надеялась, что после огласки уголовное дело все же возбудят и убийца будет наказан.
Уже на следующий день после публикации на Myslo региональный Следственный комитет сообщил
, что дело все-таки возбуждено, так как на теле обнаружены признаки тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)…
Задушил, потому что жаловалась на боль
Как выяснилось в ходе расследования, убийство Нины Сергеевой произошло в доме ее сожителя Сергея Алексеенко в один из дней летом 2019 года (убийца не помнит дату – прим. ред.). Оба в тот день были пьяны, а Нина страдала из-за ожогов ног, которые она получила после возгорания бытовой техники. Нина пожаловалась сожителю на боль. Он велел Нине замолчать и ударил ладонью в грудь.
Женщина продолжила жаловаться, после чего разозленный сожитель схватил ее за шею и начал душить. Через некоторое время мужчина обнаружил, что Нина мертва.
Чтобы скрыть ее смерть, Алексеенко погрузил тело на садовую тачку и сбросил в пруд, который находится неподалеку от дома.
Во время проверки показаний на месте мужчина подробно рассказывал и показывал следователю, что происходило в тот день, как он душил Нину Сергееву и где спрятал труп. Также на проверке показаний были понятые и адвокат Алексеенко.
Однако на судебном заседании мужчина неожиданно заявил, что в тот день поссорился с Ниной, ушел спать, а когда проснулся, обнаружил, что она лежит рядом без признаков жизни. Он рассказал об этом своему отцу и попросил вызвать скорую, но у него почему-то не получилось этого сделать.
Мужчина сказал, что просто решил скрыть смерть Нины, спрятать ее тело, а всем говорить, что она ушла.
Свою явку с повинной он объяснил тем, что полицейские обещали ему менее тяжкую статью (причинение смерти по неосторожности), а еще – под воздействием лекарств после травмы головы. Вину Алексеенко признал только в том, что спрятал труп.
К слову, явка с повинной была написана только после того, как экспертиза останков Нины Сергеевой выявила перелом щитовидного хряща (это характерная в том числе и для удушения травма).
Рассмотрев все материалы дела, суд пришел к выводу о виновности мужчины. Алексеенко пытался обжаловать приговор, но его оставили в силе...
Мать не могла найти тело дочери
Нину Сергееву похоронили 11 октября как неизвестную, в то время как родственники были уверены, что экспертизы еще проводятся. О том, что тело дочери уже предано земле, Лидия Хрусталева узнала только 29 октября. В тот день ей позвонил следователь и попросил забрать паспорт Нины.
- Забрав паспорт, я отправилась в морг на ул. Дрейера, куда отвезли тело Нины. Там мне показали книгу, где было написано, что Нина похоронена как неизвестная, хотя рядом была написана ее фамилия. Никто ничего не объяснил. Говорили, что мы сами долго не обращались за телом. Но мы ориентировались на слова следователя! Я была у него 10 октября, и он сказал, что хоронить дочь пока нельзя. А на следующий день, оказывается, Нину уже похоронили!
Где именно лежит ее дочь, пенсионерке выяснить никак не удавалось — сотрудники морга и следователи лишь разводили руками. Мы помогли Лидии Хрусталевой найти место, где захоронена ее дочь. И 13 декабря состоялась эксгумация тела. Тело переложили в новый гроб и отвезли на кладбище, где и предполагали похоронить Нину родственники.