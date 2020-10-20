новости
новости
Регистрация
В Тульской области задержана преступная группа закладчиков наркотиков
фото из архива Myslo.ru

В Тульской области задержана преступная группа закладчиков наркотиков

За несколько месяцев преступники смогли продать 1,4 кг наркотических средств и психотропных веществ.

В течение минувшего лета сотрудники полиции в Туле, Щекино и Веневе по подозрению в распространении наркотиков задержали 10 человек. Следственным подразделением УМВД России по Тульской области были возбуждены уголовные дела в отношении задержанных. 

Но в процессе расследования удалось доказать, что все они действовали сообща. Уголовные дела были объединены в одно, возбужденное по ст. 210 УК РФ – организация преступного сообщества или участие в нем.

В ходе следствия установлено, что двое из задержанных являлись «оптовыми закладчиками». Они получали и хранили оптовые партии наркотиков, сортировали их и расфасовывали в среднеоптовые.

Среднеоптовые отдавались через закладки «розничным» участникам группы, в число которых входили остальные восемь человек. Они в свою очередь упаковывали запрещенные вещества для розничной реализации. Свой товар они продавали через «интернет-магазин»: на выбор покупателям предлагали героин, амфетамин и проч.

После получения оплаты делали «закладки» и сообщали покупателям координаты места.

По предварительным данным, преступное сообщество действовало на территории Тульской области в течение нескольких месяцев 2020 года: это не менее 20 эпизодов, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ общей массой 1,4 кг.

Участкам преступной группы грозит до 20 лет лишения свободы.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:36 +5
Другие статьи по темам
Событие
закладчикизакладка наркотиковуголовное делопреступная группа
Место
Тульская областьТулаВеневЩекино

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

История одного убийства: труп в пруду, отказной и потерянное тело
История одного убийства: труп в пруду, отказной и потерянное тело
Кимовский депутат отказался извиняться перед полицейскими
Кимовский депутат отказался извиняться перед полицейскими
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.