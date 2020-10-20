В Тульской области задержана преступная группа закладчиков наркотиков

В течение минувшего лета сотрудники полиции в Туле, Щекино и Веневе по подозрению в распространении наркотиков задержали 10 человек. Следственным подразделением УМВД России по Тульской области были возбуждены уголовные дела в отношении задержанных.

Но в процессе расследования удалось доказать, что все они действовали сообща. Уголовные дела были объединены в одно, возбужденное по ст. 210 УК РФ – организация преступного сообщества или участие в нем.

В ходе следствия установлено, что двое из задержанных являлись «оптовыми закладчиками». Они получали и хранили оптовые партии наркотиков, сортировали их и расфасовывали в среднеоптовые.

Среднеоптовые отдавались через закладки «розничным» участникам группы, в число которых входили остальные восемь человек. Они в свою очередь упаковывали запрещенные вещества для розничной реализации. Свой товар они продавали через «интернет-магазин»: на выбор покупателям предлагали героин, амфетамин и проч.

После получения оплаты делали «закладки» и сообщали покупателям координаты места.

По предварительным данным, преступное сообщество действовало на территории Тульской области в течение нескольких месяцев 2020 года: это не менее 20 эпизодов, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ общей массой 1,4 кг.

Участкам преступной группы грозит до 20 лет лишения свободы.