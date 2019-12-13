Похоронена как неизвестная: тулячка добилась эксгумации убитой дочери

Эксгумация тела убитой этим летом 45-летней Нины Сергеевой состоялась в пятницу, 13 декабря. Но поводом для этого стали не необходимость дополнительных экспертиз.

Нина была похоронена 11 октября как неизвестная, в то время как родственники были уверены, что экспертизы еще проводятся. О том, что тело ее дочери уже предано земле, Лидия Хрусталева узнала только 29 октября. В тот день ей позвонил следователь и попросил забрать паспорт Нины.

- Забрав паспорт, я отправилась в морг на ул. Дрейера, куда отвезли тело моей дочери. Там мне показали книгу, где было написано, что Нина похоронена как неизвестная, хотя рядом же была написана ее фамилия, — рассказывает Лидия Хрусталева. — Объяснять, как так вышло, никто не стал. Говорили, что мы сами долго не обращались за телом, что экспертизы все давно проведены. Но мы же ориентировались на слова следователя! Я была у него 10 октября, и он сказал, что экспертиза еще проводится, похоронить дочь пока нельзя. А на следующий день, оказывается, Нину уже похоронили.

Где именно лежит ее дочь, пенсионерке выяснить не удавалось — сотрудники морга и следователи лишь разводили руками. Женщина обратилась за помощью в редакцию Myslo.

Нам удалось выяснить, что останки Нины Сергеевой захоронили сотрудники Комбината спецобслуживания на четвертом кладбище. Кроме этого, женщина утверждала, что экспертиза не смогла установить причины смерти, в связи с чем дело может быть закрыто.

Но буквально на следующий день после публикации на официальном сайте регионального следственного управления СУ РФ появилось сообщение о том, что Зареченский отдел ведомства по факту обнаружения трупа женщины в поселке Обидимо возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, «на теле погибшей обнаружены повреждения, имеющие признаки тяжкого вреда здоровью».

Мы помогли Лидии Хрусталевой найти место, где захоронена ее дочь. Сегодня, 13 декабря, состоялась эксгумация тела. Тело переложили в новый гроб и отвезли на кладбище, где и предполагали похоронить Нину родственники.

Но история еще не закончена: предстоит расследование уголовного дела. Myslo будет следить за развитием событий.

Предысторию можно почитать здесь.